Dün kendilerine gönderilen SMS ile işlerine son verildiği belirtilen 185 işçi, HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası Van Şubesi ile birlikte İpekyolu Belediyesi önünde bir araya geldi.

Belediye önünde sloganlar atan işçiler adına basın açıklaması yapan Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, “İpekyolu Belediyesi emekçileri açık bir emek düşmanlığı ile karşı karşıyadır. 31 Mart’ta seçimi kazanan DEM Partili Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ, 185 emekçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarmıştır. Belediye Başkanlarının ilk icraatının, İpekyolu halkına gece-gündüz, kar-kış, bayram, tatil demeden fedakârca çalışan işçileri, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarmak olması, iyi niyetle açıklanabilecek bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

Akdeniz, açıklamasında; “İşçi arkadaşlarımızın iş akitlerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın hemen ertesinde sonlandırılması, İpekyolu Belediyesi yöneticilerinin emeğe ve emekçiye bakışını, samimiyetsizliğini ortaya koymuştur” dedi.

Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, “Belediye emekçilerini seçim öncesinde sıçrama tahtası olarak gören ve sonra da onlara ihanet eden zihniyet, yenilmeye mahkûmdur” diye kaydetti.

“Sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerinin hukuka aykırı şekilde feshedildiğini” söyleyen Fatih Akdeniz, “380 arkadaşımızın iş sözleşmesinin de feshedileceği sinyali verilmiştir” dedi.

“HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR”

“Tüm işçiler tedirgin” diyerek sözlerini devam ettiren Başkan Akdeniz, “İşçi-memur tüm belediye çalışanları tedirgin, İpekyolu halkı şaşkınlık içindedir. Çünkü belediyede iş barışı ve huzuru bozulmuş, belediyenin iş işleyişi yerle bir olmuş durumdadır. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız İpekyolu Belediyesi’nde örgütlü ve yetkilidir. Sendikamız, üyelerini korumak için tüm hukuki işlemleri başlatmıştır. İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ ile diğer yöneticilerini uyarıyoruz: Yaptığınız kıyımdır. Emekçileri aileleriyle birlikte işsizliğe, yoksulluğa mahkum etmektir. Gittiğiniz yol, yol değildir. Bu yanlıştan dönün! Emekçinin işiyle, aşıyla, gelecekleriyle oynamayın.” ifadelerini kullandı.

“ÇIKARDIĞINIZ EMEKÇİLERİ GERİ ALIN”

Çıkarılan işçilerin işe geri alınmasını talep ettiklerini belirten Akdeniz; “Haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığınız üyemiz emekçileri işe geri alın. Bilindik bahanelerin, mesnetsiz yaklaşımların arkasına sığınmadan emekçi arkadaşlarımızı işlerine döndürün. Bu kıyıma ve adaletsizliğe son verin. Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz değildir. Türkiye’nin en büyük, en güçlü ve en etkin sendikası HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, İpekyolu Belediyesi emekçilerinin sonuna kadar yanındadır.

İpekyolu Belediyesi emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacağız. Bizim haksızlığın karşısında sessiz kalmak gibi bir huyumuz yok. Emekçi arkadaşlarımıza bu haksızlığı yaşatanların karşısında dimdik duracağız. Üyelerimizle birlikte belediyenin önünde kararlı bir direniş başlatıyoruz. Eylemimiz, arkadaşlarımız işlerine geri dönünceye kadar devam edecektir. Sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ nasıl bundan önceki direnişleri başarıyla sonuçlandırmışsa, İpekyolu Belediyesi emekçileriyle birlikte göstereceği direnişi de zaferle sonuçlandıracaktır. Haklıyız, kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Başkan Akdeniz, işçilerin hakları geri verilene kadar eylemlerini devam ettireceklerini belirttikten sonra işçilerin sloganlarıyla eylem sona erdi.