31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden İsmail Heniye'nin ölümü ile ilgili bir taziye mesajı paylaşmış, ardından İnstagram bu paylaşıma erişim engeli getirmişti.

Bunun üzerine Altun, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamasında, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullandı.