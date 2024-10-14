Van'da ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde girişimcilik altyapısını güçlendirerek öğrenci, akademisyen ve gençlerin girişimlerini hayata geçirebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliği ile kurulan İnnovan Girişimcilik Merkezi, yeni dönem programlarını başlatıyor.

Uygulanacak olan Kuluçka Programı, Ön Kuluçka Programı ve Eğitim Programlarının her biri farklı aşamalarda girişim fikri olan ya da girişimcilik alanına ilgi duyan bireyleri hedeflerine taşımayı amaçlıyor.

Programlar, ilgili hedef kitlenin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi ve hayal ettikleri girişim fikrini hayata geçirmelerini sağlayacak.

İnnovan Girişimcilik Merkezi'nin girişimci adaylarına bu programlar kapsamında sunduğu imkanlar arasında girişimcilik temalı eğitimler, yeni nesil yetkinlik geliştirme etkinlikleri, teknoloji ve bilişim eğitimleri, mentör desteği, ortak çalışma alanı desteği, hazır ofis desteği, danışmanlık desteği, ilham konuşmaları, ağ ve iş birliği desteği ile yatırımcı görüşmeleri desteği yer alıyor.

Programları başarıyla tamamlayan takım ve bireylerin her biri bir üst programa geçme hakkı elde edebiliyor. Uygulanan programlar sonrası girişimci adaylarının kendi fikirlerini profesyonel iş modellerine dönüştürmeleri; doğru kaynaklara ulaşarak fikirlerini hayata geçirip başarılı birer girişimci olmaları hedefleniyor.

Bu yıl ikinci dönem başvurularını kabul eden İnnovan Girişimcilik Merkezi'nin başvuruya açık programlarının detayları ilgili kurumların web sitelerinde yer alıyor.