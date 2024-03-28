İnnovan Girişimcilik Merkezi’ndeki girişimci kabulleri kapsamında girişim fikri olanların kabul edildiği Ön Kuluçka Programı başladı.

Program çerçevesinde çeşitli aşamalardan geçen 10 finalist girişim fikrini ortaya atan girişimci adaylarına temel eğitimler verilerek kendi girişim fikirlerini iş modellerine dönüştürmeleri için uzmanlar tarafından mentorluk sağlanacak. Üç aylık program neticesinde girişimci adaylarının fikirleri şirketleşme aşamasına getirilerek programdan mezun edilmesi sağlanacak.

REKTÖR ŞEVLİ: “CİDDİ ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

Ön Kuluçka Program tanıtımına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, takımların emeklerinin karşılığını almalarını temenni ettiğini ifade ederek bu karşılığı almaları için de çalışmaları gerektiğinin üzerinde durdu.

İnnovan Girişimcilik Merkezi’nde asıl amaçlarının sürdürülebilir bir yapı oluşturma olduğunu belirten Rektör Şevli; “Üniversitemizde son dört yılda hep birlikte çok ciddi atılımlar gerçekleştirdik, ciddi anlamda proje sayımız arttı. Yüksek bütçeli Avrupa Birliği, Erasmus+, TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası fon destekli projeleri hayata geçirmeye başladık.

İşte, bu tür projeleri artırmak ve destek çeşitlerini artırarak, buradaki fikirlerinizi şirketleştirmeye kadar götürecek girişimcilik süreçlerinde sizlere birçok imkan sunuyoruz. Dileğimiz öğrencilerimizin İnnovan Girişimcilik Merkezine bilimsel veya sosyal girişimcilik fikirleriyle, akıllı çözüm fikirleriyle gelmesidir. Bu ön kuluçka programı ile finale kalan 10 girişimci takım 3 ay süresince alacağı eğitimler ve mentörlük destekleri ile iş fikrini modelleyerek ürüne dönüştürebilecek ve nihayetinde müşteri ağlarıyla ve yatırımcıyla buluşmak isteyen girişimcilere bu imkânlar sağlanmış olacaktır.

İnnovan Girişimcilik Merkezimiz kendini bilişim teknolojilerinde, yazılım alanında, sosyal girişimcilik alanında da geliştirmek isteyen herkese destek sunacaktır. Biz, bu konuda her türlü desteği ekibimizle birlikte siz değerli öğrencilerimize sunacağız. İnşallah buradaki emeğinizin karşılığını da alacağınızı ümit ediyoruz. Ben tekrar bugün seçilen ekiplerimize başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

GÜRAY: “GELECEK VADEDEN HER PROJENİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise çok sayıda kişi arasından fikirleriyle başarılı olan 10 takımı tebrik etti. İnnovan Girişimcilik Merkezi’nin kurulum ve proje aşamalarıyla ilgili kısa bilgilere değinen Halil İbrahim Güray; “Her zaman çalışalım, üretelim. Yeni fikir üreten, gelecek vadeden her projenin destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

İnnovan Girişimcilik Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına, program hakkında gerekli bilgileri vererek Ön Kuluçka Programı sürecinde girişimci adaylarına; Ortak Çalışma Alanları, Mentorluk Desteği, Prototip Geliştirme Desteği, Ağ ve İş Birliği Desteği ve Sosyal Aktiviteler gibi imkânların sunulacağını söyledi.

Daha sonra İnnovan Girişimcilik Merkezi’nde girişimci adaylarının çalışmalarını yerinde takip eden Rektör Şevli ve beraberindekiler girişimci adaylarıyla tek tek sohbet ederek onlara hediye takdiminde bulundu.

Ayrıca, Van YYÜ ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında İnnovan Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesi hususunda Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından İş Birliği Protokolü imzalandı.

Programa Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Çakay, İnnovan Girişimcilik Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına ve ekibi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyeszi Emre Biçek ile ön kuluçka programı jüri üyeleri, akademisyenler ve girişimci adayları katıldı.