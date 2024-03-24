Kanal D ekranında her perşembe akşamı yayınlanan İnci Taneleri’nin son bölümü yine gündem oldu. Azem (Yılmaz Erdoğan) oğlu Cihan (Kubilay Aka) ile eşi Hande’nin mezarlığına gitti. Azem’in karısının mezarı başında “Sana verdiğim sözün yarısını tuttum, geriye kaldı elmamızın diğer yarısı...” sözleri izleyicilerin yüreğine dokunurken, Azem ve Cihan’ı uzaktan izleyen kadının kim olduğu ise merak uyandırdı. Özgür babasına annesini onun öldürmediğini ispat edene kadar onu görmek istemediğini söyledi. Azem de “Ne olursa olsun, ben kızımı bulacağım. Ondan sonra verecek bir selamın olursa görüşürüz” dedi.

“YAZAN KALEM SİYAH”

Azem, Dilber ile iftardan sonra Kasım ve Nergis’in evine gitti. Dilber oğlu Alişan’ı başka okula kaydettirmek konusunda yaşadığı sıkıntıları anlattı. Azem de oğlu Cihan ile Hande’nin mezarı başında vedalaştığını söyleyince evdekiler bu duruma çok üzüldü. Arkadaşlarının türkü isteğini kıramayan Azem “Yazan kalem siyah” türküsünü söyledi. İzleyicilerin yüreğine dokunan bu sahneler sosyal medyada da çok konuşuldu.

CİHAN’IN BAŞI BELADA

Cihan, (Kubilay Aka) Elif (İrem Çıray) ile bir kafede otururken Berzan (Fatih Yücebağ) ve adamları Cihan’ı zorla Sırat’ın (Emrah Aytemur) yanına götürdü. Bunun üzerine Elif, Cihan’ın başına bir şey gelmemesi için Güngör’e durumu anlattı. Güngör’ün kafesinde toplanan Necmi ve Azem Cihan’ı kaçıranın Sırat olduğunu öğrendi. Azem, Necmi’den (Onur Akbay) Sırat hakkında bilgi aldı ve onun mekanına gitti. Oğlu için çok endişelenen Azem, “Sizin Cihan dediğiniz adam benim oğlum. Özgür o, Özgür’üm benim. Sizin saçma sapan fikirleriniz onun hayatını mal olabilir. Şu andan itibaren eğer oğlum söz konusuysa sen ve bütün çocuklar ben ne diyorsam onu yapacak” diyerek rest çekti.

Azem, bir hamle yaparak Berzan ile buluştu ve ona teklifte bulundu. Ertesi gün Sırat adamlarıyla birlikte Cihan’ı otoparka götürdü. Azem, Sırat ile özel görüşmek istediğini söyledi. Sırat’a patronunun sevgilisiyle olan görüntülerini izleten Azem “Cezaevinde geçirdiğim yıllarda ben bu raconları biraz öğrendiysem sen artık ölü bir adamsın. Şimdi oğlumu bırakacaksın bir daha da asla karşısına çıkmayacaksın hayatta kalmak istiyorsan tabi” diyerek racon kesti. Görüntülerden sonra morali bozulan Sırat teklifi kabul etti.

PİRAYE GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?

Piraye’nin abisi Talip’in (Suat Güzey) isteği üzerine Niyazi (Muhammet Kulu) Azem hakkında bilgi toplamak için onu gizlice takip etti ve Azem’in Dilber ile olan samimi fotoğraflarını Piraye’ye gösterdi. Fotoğrafları gören Piraye büyük hayal kırıklığına uğradı. “Hırka” şarkısı eşliğinde gelen bu sahneler izleyicileri derinden etkiledi.

ZAHİR, ALİŞAN’I KAÇIRDI

İnci Taneleri final sahnesiyle izleyenleri bir kez daha ekrana kilitledi. Zahir, saklandığı yerden çıktı ve adamlarıyla birlikte Dilber’in kaldığı otele gitti. Oğlunu yalnız yakalayan Zahir, onu kandırıp kaçırdı.

Odasına döndüğünde oğlunun Zahir tarafından götürüldüğünü öğrenen Dilber adeta yıkıldı ve gözyaşlarına boğuldu.

TÜM KATEGORİLERDE 1’İNCİ

İnci Taneleri’nin dokuzuncu bölümü yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm üç kategoride de yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.