Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, çevrimiçi uygulama ile Vanlılarla bir araya gelip inci kefali üzerine önemli bilgiler verecek, programda Van Gölü’nün geleceği de konuşulacak.

Endemik bir tür olan ve dünyada sadece Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen İnci Kefali bir diğer adıyla Van balığına yönelik yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Mustafa Sarı, çevrimiçi uygulama ile Vanlılarla bir araya gelecek.

Vangölü Aktivistleri Derneği ile Van Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan çevrimiçi etkinlikte “Van Gölü İnci Kefali Koruma Çalışmalarına Bilimsel Bakış” başlığı ile Vanlılarla bir araya gelecek olan Prof. Dr. Sarı, bu kapsamda İnci Kefalinin Van Gölü’nün sadece ekolojik dengesine değil, ekonomik ve kültürel anlamda da ne tür rollere sahip olduğuna dair bilgilendirmelerde bulunacak.

Program 28 Mart Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

Uzun yıllar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde de görev yapmış, şu an Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Sarı, İnci Kefalinin korunması ve buna bağlı olarak sürdürülebilirliğine dair önemli çalışmalarıyla biliniyor.