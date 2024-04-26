Neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali, fizyolojik uyum süreçlerini tamamladı. İnci kefalleri, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak 12 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakmak için zorlu göçe başladı.

Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarlarına akın eden kuşlara ise ziyafet sunuyor.

Yasağın başlamasıyla birlikte bir yandan suyun sıcaklığını kontrol edip, bir yandan da kaçak avlananlarla mücadele eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim üyesi Mustafa Akkuş, "Nisan ayının başından itibaren Van Gölü'ne dökülen akarsuların ağzına toplanmaya başlayan inci kefalleri fizyolojik uyum sürecini tamamladıktan sonra yavaş yavaş akarsulara doğru girmeye başladı. Van Gölü akarsulara göre daha tuzlu bir ortam.

Dolayısıyla balık gölden akarsuya hemen giriş yapamıyor. Akarsu ağızlarında belli bir fizyolojik uyum için süreci tamamlıyor, bu sürede de akarsuyun sıcaklığı 13 santigrat dereceye ulaşıyor ve üzerine çıkıyor. İnci kefalleri tatlı suya girmeleri için uygun bir ortam oluyor. Artık dere ağzına toplanan inci kefalleri akarsulara girdi ve yavaş yavaş yukarılara doğru çıkmaya başladı.

Tahminen 15-20 gün içerisinde zıplamalar görülmeye başlar ve Van Gölü’nün etrafı da adeta bir şenlik alanına dönmüş olur” dedi.

Geçen yıla göre bu sene suyun daha bol olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “İnci kefalleri bu sene daha şanslı bir üreme dönemi geçireceğini tahmin ediyoruz. Bu sebepten dolayı koruma çalışmaları hayati bir öneme sahip. Ümit ediyoruz ki suyun bol olmasında ek olarak ta etki bir koruma çalışması yürütülür ve başarılı bir üreme sezonu olur” diye konuştu.