Uzun bir süre Araştırma ve Geliştirme (ARGE) çalışmaları yapıldıktan sonra testleri başarıyla geçen Van Balığı, konserveye girdi.

Katma değerinin artırılması ve geleneksel yöntemlerin dışında da birçok noktada satılması ve tüketilmesi amaçlanan Van Balığı, yapılan çalışmalar sonucunda konserve olarak da satışa sunuldu.

Dardanel markası altında konservesi yapılan inci kefali, Van’daki marketlerde de raflara dizildi. Çeşitli işlemler sonucunda doğal olarak konserveye giren Van Balığı, bundan böyle Van ve diğer illerde satışa sunulmuş olacak.

Binlerce kişinin geçim kaynağını oluşturan Van Balığının konserve olarak da piyasalardaki yerini almasının kent ekonomisine ve balıkçılığın gelişmesine de önemli katkılar sunması bekleniyor.