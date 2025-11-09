İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan, Van’daki yapı stokunun kötü durumda olduğunu ve denetimlerin yetersiz kaldığını belirterek, bu durumun kentte ciddi riskler taşıdığını ifade etti.

Balkan, denetim eksikliğinin çalışmaların etkin yürütülmesini de etkilediğini dile getirerek şunları söyledi:

“Van’daki mevcut bina envanteri oldukça sağlıksız bir konumda. Şehirde yapılan yapıların büyük bölümü izinsiz ve kontrolsüz. Kontrol mekanizmasının eksik kaldığı ortamlarda işler verimli biçimde ilerlemiyor.

Bu yüzden İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu durumun risklerini sürekli gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Üstelik ilimizde muhtemel bir felaket sonrasında ortaya çıkabilecek siyasi, toplumsal ve mali yıkımların üstesinden gelemeyeceğimizi ısrarla belirtiyoruz. Muhtemel felaketlere karşı en verimli tedbir, felaket öncesi hazırlıklara ağırlık vermek ve tehlike haritaları üretmek olacak.”

Depremde can kayıplarına neden olan en temel faktörün sorumsuzluk olduğunu dile getiren Balkan, “Olası bir afetin ardından yaşanabilecek siyasal, sosyal ve ekonomik çöküşlerin altından kalkmak son derece zor. Bu nedenle en etkili önlem, afet öncesi çalışmalara ağırlık vermek ve risk haritaları oluşturmak olacak. Bu haritaların hazırlanmasında meslek odaları ile uzmanlardan destek alınması gerekiyor, ayrıca depremde ölümlere yol açan en büyük etken ihmalkarlık oluyor. Bu durumun önlenmesi için ise; yerel yönetimler, meslek grupları ve ilgili kurumların ortak bir paydada buluşarak çözüm odaklı kararlar alması gerekiyor.” dedi.