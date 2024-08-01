Imane Khelif Kimdir? Cezayirli Boksörün Hayatı ve Kariyeri Hakkında Şok Detaylar!

Imane Khelif, uluslararası boks dünyasında dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemde yaşadığı olaylar, spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Imane Khelif kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

IMANE KHELIF KİMDİR?

Imane Khelif, 1998 yılında Cezayir'de doğdu. Cezayir'in en yetenekli kadın boksörlerinden biri olarak bilinen Khelif, hafif sıklet kategorisinde mücadele ediyor. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Cezayir’i temsil ederek çeyrek finale yükseldi, ancak burada İrlandalı Kellie Harrington'a yenilerek olimpiyat serüvenini sonlandırdı.

KARIYERİ VE TARTIŞMALAR

Khelif'in kariyeri, 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda yaşanan bir skandalla sarsıldı. Altın madalya maçından önce yapılan cinsiyet uygunluk testlerinde başarısız oldu ve diskalifiye edildi. Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Khelif'in DNA testlerinin XY kromozomlarına sahip olduğunu belirterek, bunun "meslektaşlarını kandırmaya çalışmak" olduğunu ifade etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise, Khelif'in yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle diskalifiye edildiğini açıkladı.

Khelif, bu kararları bir komplo olarak nitelendirdi ve uluslararası başarılarını engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirdi.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI

2024 Paris Olimpiyatları'nda, IBA'nın boks müsabakalarını düzenleme yetkisi iptal edilince IOC, boks müsabakalarını düzenleme sorumluluğunu üstlendi. IOC, Khelif'in yeni kriterler altında yarışmasına izin verdi ve uygunluk ile tıbbi düzenlemelere uyduğunu belirtti. Ancak, bu karar, eski boks dünya şampiyonu Barry McGuigan gibi isimler tarafından sorgulandı ve spor dünyasında tartışmalara yol açtı.

Imane Khelif'in olimpiyatlardaki mücadelesi, uluslararası boks arenasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Khelif'in kariyeri ve yaşadığı olaylar, spor dünyasında derin izler bırakmaya devam ediyor.