Millet İttifakı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2 Mayıs Salı günü saat 15:00’dan Van Beşyol mevkiinde Vanlılarla buluşacak.

Miting öncesi Vanlılara davet çağrısında bulunan İmamoğlu, “2 Mayıs Salı günü Van’dayız. 13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Van’ı selamlayacağız, Van’ı konuşacağız. Gerçekten Doğu’nun en güzel şehirlerinden biri olan Van’ın geleceğini konuşacağız. Salı günü saat 15:00’da Van’da buluşmak üzere, tüm Vanlı hemşehrilerimi, dostlarımı mitingimize bekliyoruz” dedi.

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