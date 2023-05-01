Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal D Ekranlarında Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Kurum’un açıklamaları şu şekilde: “Devrim niteliğinde yatırımlar yapılması güven ortamından kaynaklanmıştı. İnşallah yatırımlar artarak devam edecek.

YÜZDE 25 SINIRININ UZATILMASI HAKKINDA

2023’ün Temmuz ayına kadar yüzde 25’i aşamaz, bu sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Ev sahipleri ve kiracılar korumak adına bunu yaptık. İstisnalar kaideyi bozmaz. Birçok ev sahibimiz bu sürece uyarak kiracısına da destek olabilme adına bu düzenlemeyi yüzde 25 artış sınırları içerisinde kalarak uymaya çalıştılar. Tabi ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25’in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var.

KESİNLİKLE KABUL ETMEYİN

Milletimizin zor günlerde nasıl depremde bir olduysak, o süreçte de olmayı biliyoruz. Bu artışın üzerinde bir artışı kanunen yapamazlar. Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25’ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25’ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar.

PİYASALAR NORMALE DÖNECEKTİR

Bu süreç geçici piyasa oturacak. TOKİ’mizle, özel sektörün yapımına ilişkin muafiyetleri verdik. İnşaat süreçlerinin tamamlanmasına müteakip piyasa normale dönecektir. Olumsuzluk devam ederse biz bu tarihi uzatır güncelleriz.

Bu geçici bir durum, biz hem ev sahiplerimizle alakalı hem gelir vergileriyle alakalı düzenlemeler yapıldı. Ev sahibi kiracı ilişkisini birbirimize destek olarak yürütmek zorundayız.

KİRA FİYATLARINI AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ

İstanbul’u güçlü hale getirecek, depreme karşı dirençli hale getirecek. Konut sayısı artacak dolayısıyla kira fiyatını aşağı çekeceğiz.

Süperhaber