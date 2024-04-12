İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Trabzon'da yaptığı açıklamada, "Biz, insanları partisinden dolayı ayırt edenlerden olmadık, olmayız. İnsanımıza; benim canım hemşehrim, dostum, vatandaşım gözüyle bakarım. Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir. İnşallah öyle bir hizmet dönemini hep beraber var ederiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan aile büyüğü Havva Cimşit (93) ve anneannesi Emine İnan İmamoğlu'nu (97) ziyaret etti. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'ın eşlik ettiği İmamoğlu, yakınlarıyla bayramlaşıp, sohbet etti. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, çocukları Semih İmamoğlu ve Beren İmamoğlu ile baba ocağı Cevizli Mahallesi'nde de aile kabristanlığına ziyaret gerçekleştirip, dua etti.

ÖNCE HORON, SONRA KONUŞMA

Kabir ziyaretinin ardından babaevine doğru yola çıkan İmamoğlu ailesi, burada davul-zurna ve horonla karşılandı. Başkan Ekrem İmamoğlu, eşlik ettiği horonun ardından hemşehrileriyle de köy meydanında bayramlaştı. Babaevinin önünde konuşan Başkan İmamoğlu, "İnsanın doğduğu yere gelmesi kadar güzel bir şey yok. Bu da benim doğduğum köyüm. Doğduğum ev şu beyaz ev, ama burada da sonradan yetiştiğimiz evimiz var. Esas olan, insan, buralardan besleniyor. Buranın doğası, buradaki insanların sağlığı, iyiliği insana iyi geliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, insanın özü yine buradan başlayan öyle bir hikaye. Siz nasıl benim için dua ediyorsanız, ben de buradaki her insanımızın iyiliği için dua ediyorum. Şehrimizi, ilçemizi, köylerimizi çok seviyorum ve onların çok daha iyi olması için gözüm, kulağım, her şeyimle buradayım diyebilirim" dedi.

'KİMSENİN PARTİSİ, BENİM İÇİN BİR SINIR DEĞİL'

Kapılarının her belediye başkanına açık olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Benim kapım her başkana açık. Kimsenin partisi benim için bir sınır değil, onu söyleyeyim. Trabzon'dan hangi belediye başkanı gelip kapımızı çalarsa, elimizde hangi güç-kuvvet varsa, hepsi için kullanmaya hazır bir hemşehrileriyim. Başka bir akıl bizim zihnimizde zaten dolaşmaz. Biz, insanları partisinden dolayı ayırt edenlerden olmadık, olmayız. İnsanımıza; benim canım hemşehrim, dostum, vatandaşım gözüyle bakarım. Dolayısıyla, umarım o akıl sona erer. Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir. İnşallah öyle bir hizmet dönemini hep beraber var ederiz" diye konuştu.