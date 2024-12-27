Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesindeki araştırmacılar, 2024'te görülen aşırı hava olaylarını ve iklim değişikliğinin bu olaylarla ilişkisini analiz etti.

Analize göre, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği bu yıl dünya çapında 41 gün daha fazla tehlikeli seviyede sıcak gün yaşanmasına neden oldu.

İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları bu yıl en az 3 bin 700 insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, milyonlarca kişinin yerinden olmasına sebep olan 26 hava olayını daha şiddetli hale getirdi.

Birçok aşırı hava olayında iklim değişikliği El Nino'dan daha güçlü etkiye sahip oldu.

Bilim insanları, 2025 ve sonrasında tüm ülkeleri aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklarını artırmaya çağırırken, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar ve sellerle dolu gelecekten kaçınmak için fosil yakıtlardan çok daha hızlı şekilde uzaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.