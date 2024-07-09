Sıfır otomobillerde son aylarda yapılan kampanyalar fiyatları aşağı çekmiş ve ikinci el araba fiyatları ile olan makas giderek azalmıştı. Bu durum araba almak isteyenleri sıfır otomobillere yönlendirirken ikinci el piyasası ise durmak noktasına gelmişti. Bir dönem fahiş fiyatlarla gündem olan ikinci el otomobilde yaşanan bu durgunluk galericileri isyan ettirdi. "Galericilik diye bir meslek kalmayacak" diyen galericilere vatandaşlardan tepki gecikmedi.

“ALDIĞIMIZ ARAÇLAR TEKER TEKER ELİMİZDE PATLIYOR”

Aldıkları araçların elde kalmasından ve satılamamasından şikayet eden galericiler, iş yapamaz hale geldiklerini ifade ederken, “Aldığımız araçlar teker teker elimizde patlıyor” dediler. İşlerin durma noktasına geldiğini ve ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını da eklediler.

“GALERİCİLİK DİYE BİR MESLEK KALMAYACAK”

Galericiler, sektörde yaşanan bu zorlukların devam etmesi halinde galericilik mesleğinin tamamen ortadan kalkacağını söylüyor. “Bu gidişle galericilik diye bir meslek kalmayacak” diyen galericiler, yetkililerden acil çözüm bekliyor. Özellikle, sektörü canlandıracak ekonomik önlemlerin alınmasını ve otomobil piyasasındaki durgunluğun giderilmesi için adımlar atılmasını talep ediyorlar.