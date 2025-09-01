Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 14 hava aracı yeniden destek vermeye başladı.

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.

Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Öte yandan orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bölgede TOMA araçları da çalışmalara destek verirken, çevik kuvvet ekipleri vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri ise yangına müdahaleye gelen araçların bölgeye rahatlıkla ulaşması için yol güzergahlarında denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Burada tedavi gören hastalar kent merkezindeki hastanelere ambulansla gönderildi.

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınında 1209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek verildiği kaydedildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla, yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası, Bölmekaya Mahallesi ve Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir."

Pamukkale ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını belirledi.

Bunun üzerine yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale başlatıldı. Havadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla ara verildi.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük Valisi Yavuz'dan açıklama

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Eflani ilçesi Saraycık köyü ile Safranbolu ilçesinin Harmancık köyü arasında başlayan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle yayılan seyir gösterdiğini söyledi.

Yavuz, "Bu saat itibarıyla Saraycık köyümüz civarındaki orman yangınını büyük oranda arkadaşlarımız çerçevelediler. Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de arkadaşlarımız, hem orman teşkilatımız hem İl Özel İdaremiz hem belediyelerimizin itfaiyeleri hem de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte gönüllülerimizle mücadeleye devam ediyorlar." dedi.

Yangında herhangi bir vatandaşın, bir görevlinin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Harmancık köyümüzün bu mahallesinin akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle biraz da yangının hızlı ilerlemesi nedeniyle - yaklaşık 10 hanemiz vardı, 18 vatandaşımız yaşıyordu - tahliyesini kısa süreyle gerçekleştirdik. Yangın çerçevelendikten sonra da tekrar vatandaşlarımız şu anda evlerine dönüş sağlamış oldular.

Burası daha önceki yangınlara göre biraz daha yukarı bir nokta, biraz daha kuzey bölgemiz ve biraz daha bu anlamda rakımı yüksek bölge. Havaların kurak gitmesi, iklimsel anlamdaki bazı zorluklar nedeniyle kısa sürede hemen yayılabiliyorlar."

"Lütfen ormanlarımızı koruyalım"

Yavuz, şu an itibarıyla herhangi bir köyde veya mahallede evlerin, ikametlerin zarar görmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Ancak ormanlık alanlarımız zarar gördü. Sadece ormanlarımız yanmıyor. Ormanlarımızla birlikte içerisindeki canlılar da zarar görüyor." ifadesini kullandı.

Karabük'ün orman varlığı açısından yüz ölçümüne oranla Türkiye'de birinci sırada olduğuna değinen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda yeşil vatanımız, ormanlarımız da zarar görüyor. Vatandaşlarımıza her zaman sesleniyoruz; lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızı bu anlamda sadece orman teşkilatımız, kolluk kuvvetlerimizin korumasına bırakmayalım. Her vatandaşımız açıkçası bu sorumluluğu üstünde ve omuzlarında hissederek, ormanlarımızın korunmasına hep birlikte destek vermemiz lazım. Ormanlarımız yandığı zaman hepimiz üzülüyoruz."

Yavuz, bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Bundan sonra Allah bizi daha büyük afetlerden korusun." dedi.

Yangının çıktığı sıralarda Bartın'ın Ulus ilçesinde de yangın çıktığını ve kontrol altına alındığından bahseden Yavuz, şunları kaydetti:

"Oradan bazı hava araçları, helikopterler bölgeye sevk edildi. Hem Eflani Saraycık'ta hem Harmancık tarafına rüzgarın etkisiyle yangının yayılmasından itibaren havadan müdahale edildi. 5 helikopterimiz görev aldı. Arkasından hem ilimizden hem çevre illerden arazözler, iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları sevk edildi. Personel olarak baktığınız zaman da 300'e yakın personelimiz şu anda sahada görev yapıyor.

Bu saat itibarıyla da arkadaşlarımız aynen başladıkları gibi devam ediyorlar. Tabii sürekli araç ve personel girişi oluyor. Araç anlamında da personel anlamında da herhangi bir sorun yok. Ama zaman zaman coğrafyada bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de sabaha doğru bu çerçevelenen yangınla ilgili hep birlikte güzel haberi de sizlerle paylaşmış oluruz."

Vali Yavuz'un açıklamasında, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de yer aldı.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütüldü.

Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, yangının ilerlemesini önlemek ve önünü kesmek için iş makineleriyle ormanlık alana yol açıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

Bartın Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 13.39'da Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü Yukarı Mahalle'de ormanlık alanda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Valilik koordinesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın, Ulus, Kozcağız, Abdipaşa belediyeleri, İl Özel İdaresi, jandarma, AFAD, Kızılay, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 pikap, 2 bekoloder, 2 ekskavatör, 2 ambulans, 1 UMKE, 1 Kızılay, 12 ekip aracı olmak üzere 41 araç ve 172 personelle havadan ve karadan müdahale edildiği aktarılarak, vatandaşların da kendi imkanları dahilinde yangın söndürme çalışmalarına gönüllü destek verdiği kaydedildi.

Can kaybı yaşanmayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.