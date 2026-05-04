Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik polis tarafından son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin 127’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.