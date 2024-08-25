İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısına katılan Yerlikaya, akabinde Van Valiliğini ziyaret etti.

Van'a yakışır bir valilik binası inşa edeceklerini belirten Yerlikaya, Vanlılara yatırım müjdesi verdi. Millet bahçesiyle bütünleşmiş bir valilik binası inşa edeceklerini belirten Yerlikaya "Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğümüzden alınan 184 dönüm arazinin millet bahçesi yapılmasıyla ilgili milletvekillerimizin, özellikle teşkilatımızın, valimizin ve şehrimizin büyük bir beklentisiydi. Burayla ilgili hem millet bahçesi hem de gerçekten geçmişi, bugünü ve geleceği özümseyen modern bir mimariyle Van'ımıza yakışan bir hükümet konağı yani valilik binasını gelecek yılın ilk aylarında yapacağız." ifadelerini kullandı.