İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki heyet ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a geldi.

Edremit'teki bir otelde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, ‘şehir eşkıyası’ diye tabir ettikleri organize suç örgütleri ile Van'da da mücadele ettiklerini belirtti.

TAM KADRO VAN'A GELDİ

Bakan Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Van Valisi Ozan Balcı, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

VAN VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, Van'da tüm kurum ve birimlerin uyum içinde çalışma yürüttüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray'ın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Yerlikaya, kent ile ilgili brifing aldı.