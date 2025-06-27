İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Van’a geliyor. Bakan Yerlikaya’nın özel uçakla saat 15.45’te Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.

Bakan Yerlikaya’nın kentteki ilk durağı Edremit'teki Uygulama Oteli olacak.

Bakan Yerlikaya burada düzenlenen törenle Van'da yapımı tamamlanan toplam 574 TOKİ konutun teslimini gerçekleştirecek.

Akabinde aynı otelde düzenlenen yemek programına katılacak olan Yerlikaya, önemli mesajlar verecek.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ta aynı uçakla Van'a gelecek.

Bakan Yerlikaya'ya bakan yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda kurmay eşlik edecek.