Arjantin medyasında yer alan iddialara göre, Wanda Nara, eşi Icardi'den boşanma davası açmaya karar verdi. Uzun süredir planlanan bu kararın ardından, Wanda Nara, Mauro Icardi'yi sosyal medya hesaplarından takipten de çıkardı. Ancak Icardi'nin hala Wanda Nara'yı takip ettiği gözlendi.

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu" diyerek, ayrılık sürecinin planlandığını doğruladı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılığı, futbol dünyasında gündemden düşmüyor. İkilinin özel yaşamındaki bu gelişme, Icardi'nin performansını da yakından etkileyebilir. Kulübü Galatasaray ve taraftarları, Icardi'nin bu gelişmeden en az etkilenmesi temennisinde bulunuyor.