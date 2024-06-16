Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 eski arkadaşını sosyal medyada ifşa ederek, "Bu üç Hasan bana kötülük etti. Bu bayramı göremediler" dedi.

Müzik kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaptığı çarpıcı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Tatlıses, yıllar önce yakın dostları olan fakat daha sonra yollarını ayırdığı 3 Hasan ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Tatlıses'ten Çarpıcı İtiraflar

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" sözleriyle eski dostlarını ifşa etti.

Kurban Bayramı'nda Gündem Oldu

Tatlıses, paylaştığı fotoğrafta geçmişte samimi olduğu ancak sonradan konuşmadığı bu üç isimle ilgili yaşadığı olumsuzlukları anlattı. Kendisini aldatan ve sırtından vuran bu isimleri bayram günü hedef alan Tatlıses, "Bu bayramı göremediler" diyerek, onlara duyduğu kırgınlığı ve öfkeyi açıkça ifade etti.

Tatlıses'in Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Tatlıses'in bu paylaşımı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir etkileşim sağladı. Pek çok kişi, ünlü sanatçının bu açıklamasıyla ilgili yorumlarda bulunarak, Tatlıses'in cesur çıkışını konuştu.

Tatlıses'in İfşası Bayram Günü Gündeme Oturdu!

İbrahim Tatlıses, bayram günü yaptığı bu açıklama ile bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Ünlü sanatçının yaşadığı hayal kırıklıkları ve eski dostlarına duyduğu öfke, sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor.