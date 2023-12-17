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Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknikeri R.A., anaç koyun ve keçi desteklemeleri çerçevesinde görev yaptığı sırada Doluca Mahallesi’nde hayvan sahipleri ve akrabalarının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan R.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Yapılan saldırıyı kınayan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum. R.A. kardeşimize geçmiş olsun. Allah şifa versin” ifadelerini kullandı.