Yapımına başlanıldığı günden buyana hummalı bir çalışma sergilenen millet bahçesinde artık sona gelindi. Van Gölü’nün eşsiz manzarasına sahip yaklaşık 40 bin metrekare alana sahip 5 giriş kapısı olan Devlet Bahçeli Millet Bahçesi; futbol, voleybol, tenis kortu, kaykay, bisiklet yolu, yaya yolu, çocuk oyun alanları, çocuk araç kullanma alanları, kamelyalar, koşu alanları ile vatandaşa hizmet verecek. Türk bayraklarının yanı sıra tarihte kurulan 16 büyük Türk devletinin de bayraklarıyla birlikte birçok devlet ve siyaset adamının da fotoğrafları ve kısa biyografisi yer alacak.iha



