Wanhaber / Özel

Hafta sonu sıcak havadan bunalan Vanlılar, serinlemek için Van Gölü’ne akın etti.

Özellikle Mollakasım’da bulunan mavi bayraklı halk plajına akın eden Vanlılar, burada kendilerini gölün serin sularına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Mollakasım yazlıkları, mavi bayraklı halk plajı, Ayanıs ve Amik taraflarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar hem mangal yakıp piknik yaptı hem de doyasıya yüzerek serinlemenin tadını çıkardı.

Yaz sezonu boyunca Van Gölü sahillerinde özellikle hafta sonları büyük bir yoğunluk yaşanacak.

Umut Tarhan