Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni Torba Yasa teklifinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yasa tasarısı, mali düzenlemelerde ve emlak sektöründe önemli değişiklikler içeriyor ve ekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor.

Ceza İşlemleri ve Yaptırımlar

Yeni Torba Yasa teklifinde, özellikle usulsüz mali işlemlere karşı ağır cezalar öngörülüyor. Başkasının IBAN'ını veya POS terminalini izinsiz kullananlar için 45 bin liraya kadar para cezası getirilecek. Bu cezaların, mali suçların önlenmesine yönelik caydırıcı bir rol oynaması bekleniyor.

Emlak Sektörü Düzenlemeleri

Yasa tasarısında, emlak sektöründe de çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Önerilen düzenlemelerin bazıları, vatandaşlar arasında yoğun tartışmalara neden oldu ve bazı maddeler tasarıdan çıkarıldı. Ancak, sektörde daha şeffaf ve denetlenebilir bir ortam sağlanması amacıyla kalan düzenlemeler devam ediyor.

POS Terminali ve IBAN Kullanımına Sıkı Denetim

Yasa tasarısında, başkasının adına POS cihazı kullananlar için 45 bin lira, işletme hesabı kullanımı için ise 90 bin lira para cezası öngörülüyor. Ayrıca, işletmeler için işlem tutarının yüzde 10'u kadar, minimum 30 bin lira ceza uygulanabilecek. Bu düzenlemelerin, ticari işlemlerde usulsüzlüklerin önlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi, TBMM'ye sunulan yasa tasarısının bazı hükümlerini iptal etti. Özellikle seçim ve parti maddeleri iptal edilerek, tasarının yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, bu kararın yasanın anayasaya uyumlu hale getirilmesi amacıyla alındığını açıkladı.

Ekonomik İstikrar İçin Adımlar

Şimşek, yeni Torba Yasa teklifinin ekonomik istikrarı sağlama ve mali disiplini artırma hedefleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Usulsüz işlemlere getirilen cezaların ve emlak sektöründeki düzenlemelerin, piyasaların güvenliği ve ekonominin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.