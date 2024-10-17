Beklenen Bebek

Temmuz ayında rüya gibi düğün muhteşem anlara sahne olmuştu. Karsu, bu özel günün ardından, sosyal medya hesabında heyecan verici bir duyuru yaparak hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı.Instagram'da yaptığı paylaşımda, "SABIRSIZLANIYORUZ" ifadesiyle bölünerek dile gelen Karsu, "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza katılmak için izliyoruz!" şeklinde yazılmıştır. Bu mutlu haber, taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı ve Karsu'ya kutlama mesajları yağmaya başladı.