Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Van Milletvekili adayları belli oldu. HKP, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.
HKP Genel Başkan Yardımcısı Metin Bayyar, HKP Genel Sekreteri Ali Serdar Çıngı, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak ve HKP MYK Üyesi Adnan Okur, aday listesini YSK’ye teslim etti.
HKP’nin Van milletvekili aday listesi şu şekilde:
1 BEYAZ ÇATLI - ÇİFTÇİ
2 YAKUP EFE - MÜHENDİS
3 MEHMET FATİH BULUT - İŞÇİ
4 VEDAT GÖRGÜN - İŞÇİ
5 HASAN TAKOLAR - İŞÇİ
6 BERNA ŞEKERCİOĞLU - ÖĞRENCİ
7 CEMİLE YİLAN - İŞÇİ
8 UĞUR ÜNLÜ - İŞÇİ