Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol’un hayatını kaybettiği bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganın, Olay, TOKİ konutları yakınlarında, başkanın aracının önünün kesilmesiyle patlak verdi. Saldırıda toplam beş kişi yaralandı, ancak yaralılardan üçünün durumunun kritik olmadığı bildirildi.

Vali'den Üzücü Açıklama

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde yaptığı açıklamada, olayın detaylarını aktardı ve hem Balışeyh hem de Kırıkkale halkına başsağlığı diledi. Vali, Belediye Başkanı Şen’in ve şoförünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını vurguladı. Ayrıca, yaralıların hastaneye sevk edildiği ve durumlarının izlenmeye devam edileceği belirtildi. Saldırganın silahıyla birlikte yakalandığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.Olayın ardından başlatılan soruşturma, ilçe emniyet amirliği tarafından sürdürüldü. Vali Makas, saldırının arka planına dair bilgiler vererek, söz konusu olayın derinlemesine inceleneceğini ifade etti. Bu trajik saldırının, yerel toplumda yaratacağı etkilerin yanı sıra, güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini de gündeme getirdi.