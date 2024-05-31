DSÖ’nün öncülüğünde organize edilen 'Dünya Tütüne Hayır' günü kapsamında bu yıl ‘çocukları tütün endüstrisinin müdahalesinden korumak' temasıyla birçok kampanya yürütüleceği açıklandı. Bu yılki küresel kampanya, tütün endüstrisinin gençler üzerindeki zararlı etkileri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

DSÖ’nün yayınladığı verilere göre, dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 7 milyon kadarı doğrudan sigara kullanımı nedeniyle meydana gelirken, yaklaşık 1,2 milyon kişi ise pasif içiciliğe maruz kalmaları nedeniyle hayatını kaybediyor. DSÖ ayrıca, tütün kullanımında 13-15 yaş arasında tahmini 37 milyon gencin bulunduğunu ifade etti.

EN YÜKSEK ORANLAR ASYA VE AVRUPA’DA

DSÖ, tütün mamulleri kaynaklı ölümlerde en yüksek oranların Asya ve Avrupa'da kaydedildiğini belirtti. Verilere göre, tütüne bağlı en yüksek ölüm oranı Kribati’de 368 kişi olarak açıklandı. Soloman Adaları 328, Grönland 193, Nepal 186, Karadağ 175, Kuzey Makedonya 170, Moğolistan 166, Papua Yeni Gine 161, Kamboçya 157, Ukrayna 152, Sırbistan 152, Lübnan 150 ve Bulgaristan 148 kişiyle listede yer aldı.