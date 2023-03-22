Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Van milletvekili aday adayları belli oldu. Toplamda 93 kişinin başvuru yaptığı listede flaş isimlerde yer aldı. Kültür ve Milli Eğitim eski bakanı Hüseyin Çelik’in oğlu Enis Çelik’te başvuru yapanların arasında yer aldı. İşte Van’dan başvuru yapan 93 isim…