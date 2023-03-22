Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor… 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 52 gün gibi bir süre kalırken, siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. Partiler seçimin startını verirken partilerin milletvekili aday aday listeleri de merak edilemeye başlandı.
Doğu ve Güneydoğu’da birçok kentte birinci parti konumunda olan HDP’nin hangi adayları göstereceği ise merak konusu oldu. Van’da da partilerin seçim hazırlığı son sürat devam ederken HDP’nin milletvekili aday adayları için güçlü isimler konuşulurken aday aday listeleri de şekillenmeye başladı.
Bu listede parti il merkezlerine ya da genel merkezlerine resmi olarak başvuru yapan ve kulis bilgileri neticesinde ismi geçen kişiler bulunuyor.
İşte aday adaylığı için bahsi geçen liste…
1-Abdulbasit Bildirici
2-Öner Yiğit
3-Alaattin Dağhan
4-Sedat Düşünmez
5-Veysi Dilekçi
6-Sıddık Abi
7-Fikret Doğan
8-Hamit İzci
9-Tuncer Sağınç
10-Handan Karakoyun
11-Ayşe Minaz
12-Diba Keskin
13-Servin Karakoç
14-Yıldız Çetin
15-Sinan Ok
16-Ümit Dede
17-Mahmut Pala
18-Gülderen Varlı
19-Mukaddes Karakoç
20-Mehmet Kamaç
21-Menekşe Kızıldere
22-Cengiz Çiçek
23-Tuncer Bakırhan
24-Oktay Candemir
25- Figen Yaşar
26 - Ferhat Çakı
HDP aday adaylığı için başvuru yapan isimlere ulaştıkça gerekli güncellemeler yapılacaktır.
GAZETE VAN