Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor… 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 52 gün gibi bir süre kalırken, siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. Partiler seçimin startını verirken partilerin milletvekili aday aday listeleri de merak edilemeye başlandı.

Doğu ve Güneydoğu’da birçok kentte birinci parti konumunda olan HDP’nin hangi adayları göstereceği ise merak konusu oldu. Van’da da partilerin seçim hazırlığı son sürat devam ederken HDP’nin milletvekili aday adayları için güçlü isimler konuşulurken aday aday listeleri de şekillenmeye başladı.

Bu listede parti il merkezlerine ya da genel merkezlerine resmi olarak başvuru yapan ve kulis bilgileri neticesinde ismi geçen kişiler bulunuyor.

İşte aday adaylığı için bahsi geçen liste…

1-Abdulbasit Bildirici

2-Öner Yiğit

3-Alaattin Dağhan

4-Sedat Düşünmez

5-Veysi Dilekçi

6-Sıddık Abi

7-Fikret Doğan

8-Hamit İzci

9-Tuncer Sağınç

10-Handan Karakoyun

11-Ayşe Minaz

12-Diba Keskin

13-Servin Karakoç

14-Yıldız Çetin

15-Sinan Ok

16-Ümit Dede

17-Mahmut Pala

18-Gülderen Varlı

19-Mukaddes Karakoç

20-Mehmet Kamaç

21-Menekşe Kızıldere

22-Cengiz Çiçek

23-Tuncer Bakırhan

24-Oktay Candemir

25- Figen Yaşar

26 - Ferhat Çakı

HDP aday adaylığı için başvuru yapan isimlere ulaştıkça gerekli güncellemeler yapılacaktır.

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