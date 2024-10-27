Van Büyükşehir Belediyesi, sanatseverleri “Haylo Dîsa Tevlîhev Bû” adlı tiyatro oyunuyla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen oyun, Nûda Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Claude Magnier’in komedi türündeki eseri Oscar, dünya çapında beğeni toplayan bir oyun olarak biliniyor. Kürtçeye çevirisi Dr. Dilawer Zeraq tarafından yapılan ve Nazım Karaman’ın yönettiği 75 dakikalık tek perdelik oyunda, oyuncu kadrosunun başarılı performansı izleyicilere bol kahkaha ve eğlenceli anlar yaşattı. Oyunun sonunda izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı.

Oyunun ardından izleyicilere oyuncu Perinaz Delazy ve Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan tarafından kısa bir konuşma yapıldı.

Oyuna DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, ilçe belediye eşbaşkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.