Cansız Bedeni Çuvalda Gizlenmiş Halde Bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi’nde, üzeri taşla örtülmüş bir çuvalın içinde bulundu. Bu kan donduran bulgu, bölgede şok etkisi yaratarak, olayın ne denli vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Narin’in Cenazesi Defnedildi, Soruşturma Devam Ediyor

Olayın hemen ardından, Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bu trajik gelişme, Türkiye genelinde geniş yankı uyandırırken, soruşturma ve adli süreçler de devam ediyor.

Adliyeye Sevk Edilen 22 Kişi ve İtirafçının Şok İddiası

Olayla ilgili olarak, Narin Güran’ın akrabalarının da içinde bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi. Nevzat B isimli itirafçının, Narin’in amcası Salim Güran’ın tutuklu olduğu davada önemli bilgiler verdiği belirtiliyor. Bu gelişmeler, Güran ailesi ve yerel halk arasında endişe ve merak yaratmış durumda.

Önceki Ölüm Vakaları Soruşturuluyor

Narin Güran’ın trajik ölümü, bölgede daha önce yaşanmış başka cinayetlerin de yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle Narin’in 9 yaşında ölen ablası Tülin Güran’ın ölümü, anne Yüksel Güran tarafından merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdiği şeklinde açıklanmıştı. Ancak bu durum, savcılığın Tülin Güran ile ilgili belgeleri incelemesiyle yeniden sorgulanıyor.

Narin’in mezarı başında, NOW TV kameralarına yansıyan bir ayrıntı, izleyenleri derinden etkiledi. Gözyaşları içinde ağlayan bir akraba, Narin’in mezarını okşarken “Havin'ime de böyle kıydılar” şeklindeki sözleriyle dikkat çekti. Bu çarpıcı ifade, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırırken, söz konusu açıklamanın ardından herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu.

