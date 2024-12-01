Geçen hafta yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Rize'de denizlere ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı.

Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi tezgahlarda satışa sunulurken, sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut sezonu yerini, istavrit, mezgit, çinekop ve sargana bıraktı.

Boyu yaklaşık 15 santimetreye ulaşan hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, palamut 150, sargan ise 200 liradan tezgahlarda yerini aldı.

"MÜŞTERİ TEZGAHA GELDİ Mİ HAMSİYİ ARIYOR"

Balıkçı Sönmez Birinci, “Bu hafta hamsi bol. Bütün balık türleri bol. Hamsi bizim denizimizden çıkıyor. Hamsi çok lezzetli. Müşteri tezgaha geldi mi hamsiyi arıyor. Bana hamsi ver diyor. Fiyatlar çok uygun. Hamsinin kilosu 100 lira, doyuyorsun. Havaların soğuması balıkları bollaştırdı. İstavrit karaya vurdu diyebiliriz. Palamut bitti ama çingene palamudu başladı. Bu mevsimde bütün balıklar var” dedi.

"HER BALIĞI YERİM"

Balık almak için tezgaha gelen Adem Polat, “Balığın bol zamanı. Bundan herkes faydalanacak. Her bütçeye göre balık var. Havaların soğumasının da ayrı bir lezzeti var. Balık çeşidine göre tercih yapıyoruz. Her balığı yerim. İlla bu balık olacak diye bir şey yok” diye konuştu.