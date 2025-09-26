İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 29 Eylül Pazartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak. Temsilcimiz Van Spor FK, geçtiğimiz sezondan kalan 3 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlarken, bu maçta taraftarlarıyla buluşacak.

Geçen sezondan kalan cezanın sona ermesiyle birlikte kırmızı-siyahlılar, uzun bir aradan sonra taraftarı tarafından yeniden tribünlerde coşkuyla karşılanacak.

Amed Sportif Faaliyetler maçıyla birlikte tribünler yeniden dolacak, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda büyük heyecan yaşanacak.

Ligde son 5 haftadır galibiyete hasret olan temsilcimiz, dostça geçecek maçta sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zirve yarışının içinde olan konuk ekip de yine Van’a 3 puan için gelecek.

İmaj Altyapı Van Spor FK – Amed Sportif Faaliyetler arasındaki maç 29 Eylül Pazartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak.