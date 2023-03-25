Muhabirlik, editörlük, Ankara temsilciliği, genel yayın yönetmenliği ve yazarlık dahil olmak üzere her kademesinde emek verdiği gazeteciliğin Türkiye’deki en kıdemli ve üretken isimlerinden olan T24 yazarı Hasan Cemal, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olması için HDP yönetiminden gelen teklifi kabul etti.

Emek ve Özürlük İttifakı’nın çatı partisi olan HDP, hakkında Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. 55 yıllık gazeteci Hasan Cemal de, Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünde yer alan Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı gösterilecek.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Hasan Cemal’e milletvekili adaylığı teklifini, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan götürdü. Siyaset, medya, demokrasi, askeri ve sivil vesayet konularının yanı sıra Kürt sorunu üzerine kitapları, Güneydoğu’dan Bekaa’ya, Kandil’den Avrupa’ya uzanan röportaj ve yazılarıyla da bilinen Cemal, eşi Ayşe Cemal ile birlikte yaptığı değerlendirmenin ardından Buldan’ın ilettiği milletvekili aday adaylığı teklifini kabul etti.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda; çatı parti olan ve seçime Yeşil Sol Parti olarak katılacağını bildiren HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yer alıyor. t24