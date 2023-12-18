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Türkiye'deki yerel medya kuruluşlarından biri olan Tubittum Dergisi, 2024'e heyecan dolu projelerle giriyor... Derginin İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin, bu yılki hedeflerini ve uluslararası başarılarını paylaştı.

Uluslararası Tubittum Dergisi İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin, "Tubittum ailesi olarak uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız yeni projelerle büyümeye devam ediyoruz. Tubittum dergisi, uzun yıllardır kesintisiz bir şekilde yayın hayatını sürdürüyor. Dergi, ekonomi, bilim ve iş dünyasında önemli gelişmelere katkı sağlayarak birçok ülke ve ile ulaşıyor. İnternet sitesimizi kullanarak, ulaşılamayan noktalara da erişim sağlayarak okurlarımıza daha geniş bir kitleye hitap etmeyi başardık. Sosyal medya hesaplarımız ve özellikle yapay zeka teknolojileriyle, halkımıza daha etkili bir şekilde hizmet sunuyoruz.

Uluslararası Tubittum dergisinin 78. sayısı yayına girerek dağıtıma geçti. Yeni sayımızda benimsediğimiz farklı bakış açısı ile yolumuza devam etme kararı aldık. Dergimiz, her alanda ve her yerde güvenle okurlarına ulaşma vizyonunu sürdürüyor. 2024 yılı, bizim için en güzel ve başarılı yıl olacak, projelerimizin ve gelişimin daha da büyüyeceği inancını taşıyoruz. Van ilinin markası haline gelen Tubittum, artık Türkiye'nin 25 ilinde ve dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Tubittum dergisi yanında, uzun yıllardır Van iline hizmet veren Tubittum, Van Gazetesi, Van Sokak Haber, Van X haber ve birçok haber sitesi ile birlikte okurlara hitap etme noktasında gelişimini sürdürüyor. Tubittum medya ailesi olarak bir araya gelerek geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

Uluslararası Tubittum Dergisi İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin, “Tubittum dergisi, iş dünyasının liderleri, gençler ve bilime ilgi duyanların buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Üç ülkede ve Türkiye’nin bir çok şehrinde dağıtım yapan dergi, ekonomi, iş ve yaşam konularında değerli içerikler sunmanın yanı sıra gençlere ve bilime büyük önem veriyor. Ön kapağında başarılı ve ünlü iş insanlarını ağırlarken, arka kapakta firmaların reklamlarına yer vererek hedef kitlelerle doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor. İç sayfalarda ise teknoloji, bilim, iş ve ekonomi konularında kapsamlı içerikler sunuluyor. Tubittum dergisi, basılı dergi, billboard, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla reklam verenlere en kaliteli kitleye en kolay şekilde ulaşma imkanı sağlıyor. Tubittum dergisini tercih etmek, güncel iş dünyası gelişmelerini takip etmek, ilham almak ve markaları etkili bir şekilde tanıtmak için bir adım önde olmayı sağlıyor.

Tubittum Dergisinde başarılı ve ünlü iş insanlarını ön kapağa reklam alarak yer veriyoruz. Bu sayede, derginin prestiji ve etkileyiciliği artıyor. Aynı şekilde, arka kapakta da firmaların ve şirketlerin reklamlarına yer vererek, hedef kitleleriyle doğrudan iletişim kurmalarını sağlıyoruz. İşte Tubittum dergisinin neden tercih edilmesi gerektiğine dair içinizi rahatlatan yanıtlar. Tubittum dergisi, gençlere ve bilime büyük önem verir. Genç nesillerin gelişimine katkıda bulunmak, onları iş dünyasına hazırlamak ve kariyerlerine yön vermelerini desteklemek hedeflenir. Dergi, gençlere yönelik içeriklerle onların vizyonlarını genişletir, kariyer ipuçları sunar ve iş dünyasında başarıya giden yolu aydınlatır. Ayrıca, bilime yönelik haberler, araştırmalar ve keşifler de derginin içerisinde yer alır. Bu sayede, okuyucular bilimsel gelişmeleri takip eder ve teknoloji dünyasındaki yeniliklerden haberdar olur.Tubittum dergisi, reklam verenlere hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşma imkanı sunar. Ön kapağında yer alan ünlü iş insanları ve arka kapaktaki reklamlar, markaların dikkat çekmesini sağlar. Tubittum dergisinin basılı versiyonu, dağıtım ağı ve yaygın okuyucu kitlesi sayesinde reklamlar daha geniş bir kitleye yayılır. Ayrıca, derginin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da reklamlar daha geniş bir çevrede görünürlük kazanır. Reklam verenler, Tubittum dergisi aracılığıyla markalarını en iyi şekilde tanıtabilir, müşterilere ulaşabilir ve rekabet avantajı elde edebilir.

Tubittum Dergisi, başarılı iş insanlarının öne çıktığı kapakları, reklam imkanları, zengin içerik yelpazesi ve gençlere ve bilime verdiği önemle ön plana çıkar. Bu özellikleriyle dergi, okuyuculara ilham verirken, reklam verenlere ise geniş bir kitleye ulaşma ve markalarını etkili bir şekilde tanıtma imkanı sunar.”dedi.