Hakkari’de etkili olan yağışlar kaya düşmelerini de beraberinde getirdi. Van’dan Hakkari istikametine gelmekte olan E.K. yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Arslan Kaya Mağarası mevkiinde kaya parçası düştü. Sürücü E.K. yara almadan kurtulurken, aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.



Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan, yağışlı havalarda her yıl aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Arslan, "Tedbir için yaptığımız çağrıları sürekli tekrarlıyoruz. Bu yola her yıl kaya düşüyor, ilgili kurumları çözüm bulmaya davet ediyoruz" dedi.