İlk Neandertal fosili, 1856 yılında Almanya'nın Neander Vadisi'nde bulunmuştur.

Olayın detayları şöyledir:

1856 yılında, Almanya'nın Neander Vadisi'nde bulunan bir taş ocağında, işçiler kemik parçaları keşfetmişlerdir. Bu kemik parçaları, daha sonra bir anatomist olan Hermann Schaaffhausen tarafından incelenmiş ve modern insandan farklı bir insan türüne ait oldukları anlaşılmıştır.

Schaaffhausen, bu kalıntıların büyük olasılıkla 'fosil insan' olduğunu belirtmiştir. Ancak kalıntıların tam olarak hangi türe ait olduğu o dönemde net olarak belirlenememiştir.

1864 yılında, bilim insanı William King, bu kalıntıların "Homo neanderthalensis" yani Neandertal insanına ait olduğunu resmi olarak tanımlamıştır. Bu keşifle birlikte, Neandertal insanı bilim dünyasında tanınmaya başlamıştır.

Sonraki yıllarda, Avrupa ve Orta Doğu'da çeşitli Neandertal fosil kalıntıları daha bulunmuştur. Böylece Neandertal insanının fiziksel özellikleri, yaşam tarzı ve evrimsel konumu hakkında daha detaylı bilgiler elde edilmiştir.

Bu tarihsel sürece bakıldığında, ilk Neandertal fosili 1856 yılında Almanya'da keşfedilmiş ve türün tanımlanması 1864 yılında gerçekleşmiştir.