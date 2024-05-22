22 Mayıs 2024 TV Yayın Akışı | Bu Akşam TV'de Ne Var? Hangi Diziler Yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV
Bu Akşam Televizyonda Neler Var?
Televizyon izleyicileri, 22 Mayıs 2024 tarihinde hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 ve Show TV gibi popüler kanalların yayın akışları belirlendi. İşte bu akşamın TV rehberi ve detayları.
Kanal D Yayın Akışı
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 00:15 İnci Taneleri
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:45 Bodrum Masalı
TRT 1 Yayın Akışı
- 06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:20 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
- 06:50 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:35 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"
- 22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 01:30 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"
- 03:15 Gönül Dağı
- 05:35 Seksenler
TV8 Yayın Akışı
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
- 11:00 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra / Canlı
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:30 Dizi
Show TV Yayın Akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Aziz
Star TV Yayın Akışı
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Aykut Enişte
- 22:30 Aykut Enişte
- 00:30 İstanbullu Gelin
- 03:00 Baba Ocağı
- 05:00 Güzel Köylü
NOW Yayın Akışı
- 07:45 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Ah Leyla Vah Kerem
- 00:30 Şahane Hayatım
- 03:00 Tetikçinin Oğlu
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Bay Yanlış
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi