AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) açıklanmasının ardından eski Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, görevini Faruk Acar'a devretti. Gerçekleştirilen devir- teslim töreninde konuşan Hamza Dağ, "4 yıldır bu görevi yapıyoruz. Vicdanen güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii takdir hem partililerimizin hem de kamuoyunundur. 2023 kampanyası, belki de Cumhuriyet tarihinin en zor kampanyalarından birisiydi. Cumhuriyet tarihinin en sert seçimini göreceğimizi ifade etmiştik. Ve o kampanya 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' ile birlikte Türkiye'nin her yerinde gerçekten ekip arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir iş çıkartmaya gayret ettik. Neticesinde de yüzde 52 bir oyla Cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanmış oldu. Faruk Acar kardeşimiz, bugün bizim kendisine teslim ettiğimiz bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur" dedi.

AK Parti'nin yeni Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkürle başlamak durumunda hissediyorum kendimi. Daha sonrasında da bugün ilk kez siyasetle tanışmama vesile olan, bu makamı bana devredecek olan arkadaşım, sevdiğim, beraber çalıştığım, hukukumuzun iyi bir noktada, zaman zaman çeşitli noktalarda siyasetin belli alanlarında benim de mesleğimle örtüşen taraflarına dair bir şekilde beraber yol yürüdüğümüz Hamza Dağ arkadaşıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum nezaketi dolayısıyla. Burada bana devrettiği bir makamdan belki söz ediyoruz ama bu makamın aslında güç almak üzerine bir noktada görmediğimi, güç vermek üzerine Cumhurbaşkanımıza bir şekilde destek olmak niyetinde, kendi mesleğimi icra etmek üzerine burada profesyonel bir bakış açısıyla süreci siyaset ayağına nasıl örtüşebilir? Nasıl burada bu senkronize çalışmayı, ortamı sağlayabiliriz? Bunun çabası içerisinde ve AK Parti ailesine de bu anlamda nasıl katkı sağlayabilirim? Bütün çabam, gecem, gündüzüm burada beraber emek veren çalışma arkadaşlarımızla birlikte olacak muhakkak" diye konuştu.