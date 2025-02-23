Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı tamamlandı.

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantı, saat 17.46’da başlayıp, 18.01’de sona erdi.

MYK'DA KALANLAR VE GELENLER

Merkez Yönetim Kurulu'nda bazı görevlerde değişiklikler yapıldı.

Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, görevlerine devam edecek.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür Politikaları Başkanı olarak görevlendirildi.

Kürşad Zorlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMALAR

Parti genel merkezinde MKYK üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından, parti sözcüsü Ömer Çelik basına açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız bugün MKYK toplantısı gerçekleştiğinde saha mahallelerimizden baktığımızda ve aşağıdan yukarıya kadar bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bir demokrasi şöleni olması için büyük bir irade koydular. Ortaya çıkan tablo gösterdi ki AK Parti ve Cumhur İttifaki bölgemizdeki konuları ele alırken gücünü milletinden almaktadır. Bu fedakarlık ve adanmışlık için teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte bir kez daha gördük ki vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi hiç bitmeden devam edecektir ve önümüzdeki süreçte de devam edecektir.

Sayın Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

AK Parti MYK’sı şöyle:

▪️Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

▪️Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

▪️Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

▪️Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

▪️Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

▪️Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

▪️Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu

▪️Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

▪️Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

▪️Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

▪️Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

▪️İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

▪️Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

▪️Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel

▪️Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen

▪️Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

▪️Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman

▪️Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

▪️Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan