Farklı sosyal içeriklerle ve programlarla gündem olan Türkücü Aydın Aydın, bu sefer de bir ilke imza attı. Son günlerde A Milli Takım'ın EURO 2024'te aldığı zaferlere kayıtsız kalmayan Aydın, buna dikkat çekmek için İstanbul'un farklı tarihi mekanlarında Kürtçe marşa bir de klip çekti.

"KÜRTÇE BİR MARŞ BESTELEDİM"

İstanbul'un çok farklı yerlerinde güzel bir Kürtçe marş yaptığını belirten türkücü Aydın Aydın, "Milli takımımız hepimizi gururlandıran başarılara imza attılar. Bende bir sanatçı olarak bu başarıya destek olmak için, Kürtçe bir marş besteledim ve onlara armağan ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.