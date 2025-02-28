24-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada üstün başarısıyla dikkat çeken Hakkari Anadolu Lisesi öğrencisi Berivan Bozkurt’a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından başarı ödülü takdim edildi. Öğrencisinin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduğunu belirten danışman öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Rıdvan Akdemir, Bozkurt’un Türkiye finaline katılmaya hak kazandığını ifade ederek, final yarışmasında da başarılar diledi.

Hakkari’den çıkan bu önemli başarı, hem okul hem de il genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kaynak: İHA