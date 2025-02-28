Basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Av. Cihat Demir, “Bugün demokrasimize, milli iradeye ve milletimizin inançlarına kasteden 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıl dönümündeyiz. Türkiye tarihine kara bir leke olarak düşen bu antidemokratik müdahale, sadece bir hükümeti hedef almakla kalmamış, milletimizin değerlerini, inanç özgürlüğünü ve eğitim hakkını da ayaklar altına almıştır.” dedi.

“ANTİ DEMOKRATİK TAVIRLARI ESEFLE KINIYORUZ”

Öğrencilerin önüne aşılması zor engeller konulduğunu ifade eden Demir, “Bu süreçte başörtülü genç kızlarımız üniversite kapılarından çevrildi, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin önüne aşılması zor engeller konuldu, siyasi partiler kapatıldı, inancını yaşamak isteyen insanlar kamu kurumlarından uzaklaştırıldı. 28 Şubat süreci, “bin yıl sürecek” denilen bir vesayet düzeninin dayatılmasıydı.

Ancak milletimiz, kendisine biçilen bu esareti asla kabul etmedi. Sabır, azim ve kararlılıkla mücadele etti ve vesayetçilerin hedeflerini kursaklarında bıraktı. 28 Şubat sürecinin Başbakanı Sayın Necmettin Erbakan hocamızı, ülkenin selameti için sergilediği direnç ve davranışları sebebiyle bir kez daha rahmetle anarken, dış güçlerin kullanışlı aparatlarının ülkemize ve milletimize yaşattığı bu gayri insani ve anti demokratik tavırları nedeniyle de esefle kınıyoruz.” sözlerine yer verdi.

“HAİNLERE GEÇİT VERMEYEREK DESTANSI BİR DİRENİŞ SERGİLENDİ”

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Demir, açıklamasının devamında; “Bugün geldiğimiz noktada, milletin üzerine kurulmak istenen bu vesayet düzeni, milletimizin güçlü iradesi, AK Parti iktidarlarının cesur reformları ve milletimizin sağlam duruşu sayesinde yerle bir edilmiştir. 28 Şubat’ın etkileri büyük ölçüde ortadan kaldırılmış, milletimizin iradesine vurulmak istenen prangalar sökülüp atılmıştır. 28 Şubat bize yine şunu göstermiştir ki, milletin inancıyla değerleriyle savaş halinde olan hiçbir güç milleti yenemeyecektir. Bu karanlık zihniyet, yıllar sonra 15 Temmuz gecesi bir kez daha sahneye çıktı.

Ancak bu kez, milletimiz 28 Şubat’taki sessiz direnişini aşan bir kararlılıkla, canı pahasına meydanlara inerek, tankların önünde durarak ve hainlere geçit vermeyerek destansı bir direniş sergiledi. 15 Temmuz, milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve vatan aşkıyla yazdığı unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. O gece hedef alınan yalnızca bir hükümet değil; Türkiye’nin demokrasisi, özgürlüğü, bağımsızlığı ve geleceğiydi. Ancak aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bu hain kalkışmayı da bertaraf ederek istiklaline ve iradesine sahip çıkmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi milletimizin vermiş olduğu 2. Kurtuluş mücadelesi ise 15 Temmuz darbe gecesidir. Milletimiz bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir daha ilan etmiştir.” ifadelerine yer verdi.

“O GÜN ZULMEDENLER KAYBETTİ, İNANCI İÇİN DİRENENLER KAZANDI”

Av. Demir, açıklamasında şunları söyledi; “Tarih boyunca milletimizin inancına, değerlerine ve özgürlüğüne kasteden hiçbir vesayet odağı kalıcı olmamıştır. 28 Şubat sürecinde yaşanan zulümler, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış; ancak bu karanlık dönem, birlik ve beraberlik içinde gösterilen güçlü irade ile aşılmıştır. Bugün, başörtüsü yasakları kalkmış, imam hatip ve meslek lisesi mezunlarının önü açılmış, devlet dairelerinde inançlarından dolayı ayrımcılığa uğrayan insanlarımızın hakları iade edilmiştir.

28 Şubat sürecinde eğitim hakkı gasp edilen gençler, bugün bu ülkenin en başarılı akademisyenleri, doktorları, avukatları, mühendisleri, öğretmenleri ve yöneticileri oldular. O gün zulmedenler kaybetti, inancı için direnenler kazandı! Cumhuriyet tarihimizde hiçbir iktidara nasip olmayan bir başarıyı AK Parti yakaladı. AK Parti iktidarları sayesinde yalnızca 28 Şubat’ın etkileri değil, 28 Şubat’ı doğuran darbecilik zihniyeti de tasfiye edildi. Bugün, özellikle 15 Temmuz’dan sonra hepimiz gördük ki Ülkemizde hem post modern hem de fiili darbe dönemleri kapanmıştır.”

“HER TÜRLÜ VESAYETİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Demir, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Ne 28 Şubat’ı unuturuz, ne de 15 Temmuz’u! Ne vesayete boyun eğeriz ne de darbecilere geçit veririz! Bugün vesayetçi zihniyetin tamamen tasfiye edildiği, darbeci odakların ise milletin iradesi karşısında tarihe gömüldüğü bir Türkiye’de yaşıyoruz. Artık bu ülkenin geleceğini sadece halkın iradesi, sandığın gücü ve demokrasinin aydınlığı belirliyor.

Birlik ve beraberliğimizin değerini daha iyi kavrıyor, geçmişin karanlık izlerine bir daha dönmemek adına birbirimize daha güçlü kenetleniyoruz. Her türlü vesayeti tarihin çöplüğüne gömmeye kararlılıkla devam edecek, geleceğimizi özgürlük ve adalet temelinde inşa edeceğiz. Bu vesileyle, 28 Şubat’ta hakları gasp edilen, mağdur edilen tüm kardeşlerimizi ve 15 Temmuz’un kahraman şehitleri ile gazilerini bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve diyoruz ki: "Bu milletin iradesine uzanan her el, tarihin karanlık sayfalarına gömülmeye mahkumdur!"

“MİLLETİN İRADESİ ASLA ESİR ALINAMAZ”

Basın açıklamasında, 28 Şubat Postmodern Darbe Girişimine değinen AK Parti Van İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Halis Bayramoğlu ise, “28 Şubat sadece bir darbe girişimi değil, Türk demokrasisinin en acı tecrübelerinin simgesidir. O dönemde milletin iradesine, özgürlüğüne, değerlerine ve inançlarına yapılan müdahaledir. Şunu çok iyi biliyoruz ki milletin iradesi asla esir alınamaz. 28 Şubat milletimizin demokrasiyi ve özgürlüğü savunma kararlılığını ortaya koyduğu, aynı zamanda tarihe iz bırakan mücadelenin de simgesidir. O karanlık dönemde halkın özgürlüğüne, bireysel haklarına yapılan saldırılara karşı dimdik durarak demokrasiyi savunduğumuzu bir kez daha perçinledik” dedi.

Basın açıklaması AK Parti İl Teşkilatının toplu fotoğraf çekiminden sonra son buldu.