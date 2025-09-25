Hakkari İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 2024-2025 yıllarında köylerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda 14 köy ve 28 mezrada 12 bin 700 metre koruge boru, 30 köy ve 82 mezrada ise 56 bin 200 metre kangal boru kullanıldı.

2025 yılında 5 yeni kanalizasyon hattı inşa edildi. Merkeze bağlı Işıklar ile Akçalı köyü Eğercik mezrası, Şemdinli ilçesinde ise Korgan köyü, Güzelkonak Mezrası ve Bağlar köyü kanalizasyon şebekesine kavuştu. Narlı köyü Kaynaklı mezrasında kurulan güneş paneli ile içme suyu sistemi ile mezranın yaşadığı su sorunu çözüldü.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES kapsamında yürütülen içme suyu ve atık su projelerinin toplam sayısı 48 olurken, bunların 45'i tamamlandı, 3'ü ise devam ediyor. Projelerin toplam maliyeti ise 69 milyon 920 bin 792 TL olarak gerçekleşti.