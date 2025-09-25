Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait kurulan ve kapanan şirket sayılarını yayımladı. Açıklanan rapora göre Türkiye genelinde 8 ayda 71 bin 224 şirket kuruldu, aynı dönemde Van’da ise 339 şirket kurulumu gerçekleşti.

Türkiye genelinde bu dönemde bin 264 kooperatif ve 11 bin 304 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerine başladı. Bunun yanı sıra, 19 bin 277 şirket ve 893 kooperatif tasfiye edildi. Kapanan işletmeler arasında ise 18 bin 482 şirket, 612 kooperatif ve 10 bin 316 gerçek kişi ticari işletme kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye genelinde açılan şirket sayısı 71 bin 661, kapanan şirket sayısı ise 16 bin 634 olarak kayıtlara geçmişti.

Van’da 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde kurulan şirket sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre küçük bir gerileme yaşandı. Van’da 2024’ün ilk sekiz ayında 349 yeni şirket kurulurken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 339’a düşerek yaklaşık 2,87 oranında düşüş göstermiş oldu.

Van’da kurulan kooperatif sayısı ise 17’den 20’ye yükselerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 2025 yılının ilk sekiz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 110’dan 122’ye çıktı.

Van’da 50 şirket ve 6 kooperatifin tasfiye edildiği bu dönemde, 64 şirket, 2 kooperatif ve 63 gerçek kişi ticari işletme de kapandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Van’da toplam 56 şirketin kapandığı raporlanmıştı.