Hakkari’de etkili olan sağanak yağış ve fırtına beraberinde trafik kazalarını da getirdi. Sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kaplıca mevkiinde Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A A 20250410 37585179 37585172 H A K K A R I D E O T O B U S I L E Y A K I T T A N K E R I N I N C A R P I S T I G I K A Z A D A 8 K I S I Y A R A L A N D I

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçlarda ise büyük hasar meydana geldi. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA-AA