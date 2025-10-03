Bölgenin zengin ve endemik bitki örtüsünden beslenen arılar, çiftçiler tarafından büyük bir özenle bakılıyor. Bölge arıcıları, bu emeğin karşılığını hasatla alarak, elde edilen doğal balı yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaştırmak için hazırlıklara başladı. Tam 25 yıldır arıcılık yapan Nedim Babat, "Yüksekova'da oturuyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Farklı bir bölge olan Ceylanlı köyüne geldik. Sepet kovan balın hasadına başladık. Tam 3 bin 200 rakımlı bir yerdeyiz. Bu bölgenin çiçeği ve endemik bitkisi çok farklı. İstediğim şekilde balımız çıktı. Şekersiz ve garantili bir bal elde edildi. Tamamen doğal. Arı her şeyi kendi yapıyor. El değmiyor, şeker de verilmiyor. Onun için bu bal çok özel bir bal" dedi.

Babat, "sepet kovan" balının mumunun inceliği ve ağızda çabuk dağılması gibi farklılıklarına değinerek, geleneksel kara kovan balıyla aradaki farkın büyük olduğunu ifade etti. Babat, balın özel olmasından dolayı fiyatının da ortalama 2 bin 500 TL civarında olacağını dile getirdi.

Yıllardır babadan kalma mesleği sürdüren çiftçi İsa Didin ise arıcılığın kendileri için bir gelenek olduğunu söyledi. Didin, "Bizim işimiz arıcılıktır. Babamızdan gelen meslekle arıcılık gelenek haline gelmiş. Arılarımız var ve arılar her şeyi kendisi yapıyor. Mumunu, her şeyi arı yapıyor. Hiç el değmeden en güzel şekilde oluyor. Hasadı yaptıktan sonra piyasaya sunacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ramazan Ege de, balın doğallığını ve üretim şekline değinerek, "Burası 3 bin rakım. Ceylanlı köyü il merkezine bağlı. Yaklaşık 25-27 yıldır ben bu işi yapıyorum. Bu sepet balı, hakiki kara kovandır. Söğüt çubuklarında yapıyoruz. Organik ve doğal. Köyümüzde herhangi bir tarım ilacı kullanmıyoruz. Rakım olarak havası, araç egzoz gazı gibi o tür şeylerden uzak. Havası, her şeyi organik ve temiz" diye konuştu.